Le 19.45 sur M6 s'est intéressé à un sport qui compte de plus en plus d'adeptes dans le monde : le padel.

Mélange entre tennis et squash, le sport attire de plus en plus de personnes en France.

Dans certains pays, le padel compte plus d'adhérents que le tennis classique !

Alors, est-ce vraiment un "sport de feignant" comme l'affirme un intervenant dans le sujet qui suit ?

