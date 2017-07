EXCLU - Voici ce qui va se passer sur C8 si le CSA décide cette semaine de retirer de l'antenne "Touche pas à mon poste" (Rappel)

C'est ce soir que l'on devrait savoir si le CSA décide de sanctionner C8 et de retirer "Touche pas à mon poste" de l'antenne après le canular dit "homophobe" qui avait fait couler tant d'encre.

Selon nos informations exclusives, le CSA pourrait non seulement interdire d'antenne TPMP pendant une dizaine de jours au minimum, mais également interdire de diffusion à cet horaire toute émission qui ressemblerait de près ou de loin à TPMP. En clair, impossible pour Cyril Hanouna et C8 de mettre à l'antenne un dérivé de TPMP même avec un autre nom et une mécanique un peu différente.

Du coup, toujours selon nos informations exclusives, C8 devrait diffuser non pas un magazine mais un jeu à la place de TPMP. Ce jeu serait "Une famille en or" et serait animé par Cyril Hanouna ou par Jean-Luc Lemoine et produit par H2O la société de Cyril Hanouna avec Fremantle !

"Une famille en or" a d'abord été diffusé sur La Cinq, du 21 février 1986 au 27 juin 1986 sous le titre "C'est beau la vie". Adaptation du format américain Family Feud, l'émission est ensuite diffusée sur TF1 du 9 juillet 1990 au 1er janvier 1999 sous le titre "Une famille en or". Sa diffusion reprend sur cette même chaîne le 21 mai 2007, avec pour présentateur Christophe Dechavanne. La dernière version sur TF1 est diffusée le 28 février 2014.

Le 13 juillet 2015, l'émission revient sur TMC avec à la présentation Arnaud Tsamere. Moins de deux mois plus tard, le 28 août 2015, l'émission est déprogrammée faute d'audience.



Une famille en or Version la Cinq en 1996 by morandini