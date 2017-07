EXCLU - Cauet en négociations avancées avec Virgin pour animer les soirées de la radio après avoir été écarté d'NRJ

Après avoir été écarté d'NRJ, Cauet pourrait bien arriver sur Virgin Radio. Selon nos informations exclusives, les négociations sont rapides et très avancées entre l'animateur et la station de radio du Groupe Lagardère. Cauet qui a été écarté d'NRJ il y a quelques jours, comme jeanmarcmorandini.com vous l'avait révélé en exclusivité devrait donc arriver sur la station qui avait jusque là pour animateur vedette Camille Combal. L'annonce pourrait être officialisée dans les prochaines heures, et en tout état de cause avant la fin de la semaine.

A noter également, que Cauet qui participait la saison dernière à Touche pas à mon poste sur C8 ne fait plus partie de l'équipe annoncée pour la rentrée.



