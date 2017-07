Le compte twitter de l'Etat Major des Armées diffuse les images du départ du général de Villiers sous les acclamations - Vidéo

Le général Pierre de Villiers a annoncé avoir présenté ce mercredi sa démission à Emmanuel Macron "qui l'a acceptée". Son mandat de chef d'état-major des armées, reconduit fin juin par le président lui-même, courait jusqu'au 31 juillet 2018. Les deux hommes, en conflit au sujet du budget de la Défense, devaient s'entretenir vendredi à l'Élysée.

"Dans les circonstances actuelles, je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français, aujourd'hui et demain, et soutenir les ambitions de notre pays. Par conséquent, j'ai pris mes responsabilités en présentant, ce jour, ma démission au Président de la République, qui l'a acceptée", écrit-il dans un communiqué.

Le maintien ou non en poste du général Pierre de Villiers agitait depuis plusieurs jours les milieux militaires, alors qu'Emmanuel Macron a multiplié les rappels à l'ordre à son égard. Le chef de l'État lui a reproché des critiques sur le budget de la défense. Hier soir, le compte twitter a mis en ligne les images émouvantes de ce départ sous les acclamations. Regardez



Le compte twitter de l'Etat Major des Armées... by morandini