Hanouna, conflit avec les auteurs, communication, Canal+... Yannick Bolloré met les chose au point sans langue de bois !

Lors d’une rencontre avec des journalistes médias, qui s'est déroulée aujourd'hui, Yannick Bolloré, membre du conseil de surveillance de Vivendi et patron opérationnel d'Havas, sixième groupe de communication mondial a livré son analyse sur la situation du Groupe Canal+, mais aussi sur l'affaire Hnaouna, sans langue de bois et sans concession.

A propos de Canal+

"S'il y a un 'Canal bashing' actuellement, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Il faudrait voir comment endiguer ces raisons pour que Canal redevienne la marque attractive qu'elle a été il n'y a pas si longtemps. Moi je trouve que la communication qui est faite ne correspond pas à la réalité de Canal, dont l'ambition est de faire une grande chaîne 'auteurs-friendly', de développer la création, de se développer à l'international.

Il est important de trouver un accord plus vite. Ce sont des gens qui travaillent avec nous: étant donné que dans le sport, la situation est difficile, Canal+ doit pouvoir se développer dans la création.

Il y a un problème, il y a un décalage très fort entre le message envoyé et sa réception dans les médias. Dans le chemin, il y quelque chose qui se perd".

A propos de l'affaire Hanouna

Si il avait été à la tête de C8, il aurait renouvelé sa confiance en Cyril Hanouna, son ami, mais lui aurait demandé de faire une pause loin de l'antenne:

"C’est ce que je lui ai dit. Ca aurait permis de calmer les esprits. Ca a été horrible à gérer. On a été les premiers à appeler les annonceurs pour leur dire de se retirer de l’émission, pour ne pas que la polémique leur retombe dessus. Quand on se retrouve à la tête d’un show qui rassemble autant de téléspectateurs, on ne peut pas faire comme si on était à la radio ou en troisième partie de soirée. En revanche, ce n'est quand même pas normal que quand il y a un problème avec Cyril Hanouna sur une blague, cela retombe sur Vincent Bolloré. Le management intermédiaire aurait pu s'exprimer. Mais je remarque et me félicite des récentes prises de parole dans les médias de Maxime Saada, DG de Canal+ et de Gérald Brice-Viret, patron des programmes et des antennes du groupe.

Quand à ceux qui trouvent que parfois Cyril Hanouna donne l'impression d'être le directeur des programmes de C8, c'est normal : la nature a horreur du vide."



Cyril Hanouna remercie Vincent Bolloré de ne... by morandini