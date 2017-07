La romancière Anne Golon, qui a écrit la célèbre série Angélique, est morte à l'âge de 95 ans.

La romancière Anne Golon est morte. Auteure de la série "Angélique", l'écrivaine est décédée vendredi 14 juillet à Versailles à l'âge de 95 ans, a annoncé ce dimanche sa fille, Nadine Goloubinoff.

La série Angélique écrite par Anne Golon est devenue un classique de la littérature populaire. Cette saga traduite en une trentaine de langues fut une des plus belles réussites éditoriales de tous les temps, avec une centaine de millions de lecteurs dans le monde.

Le premier tome, Angélique, marquise des anges, publié à la fin des années 1950, avait été adapté une première fois au cinéma en 1964, avec Michèle Mercier, Robert Hossein et Jean Rochefort.

Fille d'officier de marine, Anne Golon est née Simone Changeux à Toulon mais a passé son enfance et son adolescence à Cherbourg, les yeux tantôt perdus vers le grand large, tantôt fixés avec passion sur les pages des livres d'histoire. « J'adorais l'Enfant-Roi, et avec mes frères et sœurs, nous mimions la fuite à Varennes. » Et déjà, elle écrit.