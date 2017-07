Après Patrick Cohen et Daphné Bürki, Ariel Wizman est en négociations avancées avec Europe 1 pour septembre

Les recrutements se poursuivent à Europe 1... Après Patrick Cohen, Daphné Bürki, c'est cette fois le chroniqueur et animateur Ariel Wizman qui serait en discussion avancée avec Europe 1 selon Les Echos.

Il pourrait participer à la tranche 10h-12h sur laquelle Daphné Burki devrait officier. Des maquettes ont été réalisées avant une décision définitive. Il s'agit d'une émission animée par une bande d'amis, mêlant info et bonne humeur.

Le quotidien explique: "La venue d'Ariel Wizman, un journaliste à l'image chic, branchée et intello, suit l'embauche de Patrick Cohen pour la matinale et l'attribution à Frédéric Taddei de la tranche 19h-21h. La station, reprise en direct par Arnaud Lagardère suite à ses difficultés depuis le départ de Laurent Ruquier en 2014, cherche visiblement à donner d'elle, au moins en partie, une image plus haut de gamme. (...)

Europe 1 aurait perdu 7 millions d'euros l'an dernier, selon Le Monde, et surtout, elle est clairement passée derrière RMC dans le bilan des audiences de la période janvier-mars de Médiamétrie. La nouvelle grille de rentrée en septembre est donc cruciale."