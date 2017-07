La compagnie United Airlines accusée d'avoir détruit le fauteuil d'un jeune handicapé Français d'une valeur de 37.000 euros - Regardez

Parti avec un groupe d’amis visiter les Etats-Unis pendant un mois, Valentin Duthion, atteint d’une amyotrophie spinale, a eu une très mauvaise surprise en descendant d’avion de la compagnie United Airlines.

A sept amis, ils partaient découvrir New York et l’Ouest américain «pour mettre en avant la possibilité de voyager même pour les personnes en situation de handicap» raconte le Progrès. Lors du départ, le 2 juillet, le fauteuil de Valentin, Jurassien d’origine, est embarqué à Roissy, mais à l’arrivée à New York, c’est la stupéfaction. Le fauteuil de 250 kg n’avait pas subi un simple dommage mais avait été entièrement détruit et était inutilisable. Une roue arrachée, une autre désaxée, les vérins endommagés, la manette de conduite tordue, le boîtier d’assistance arraché…

Dans un premier temps, la compagnie refuse de réagir, mais sur les réseaux sociaux l'affaire prend de l'ampleur.

Et finalement United Airlines a réagi dimanche auprès de LCI: "Notre objectif est de fournir à nos clients le meilleur service possible durant tout leur voyage et cela nous touche profondément quand nous n’y arrivons pas", indique un porte-parole. La compagnie indique par ailleurs qu'elle va payer les réparations du fauteuil, qui vaut pas moins de 37 000 euros. "Nous avons pris en charge les réparations de son fauteuil personnel et avons procédé au surclassement du jeune homme ainsi que de ses compagnons de voyage pour leur vol retour."

En avril dernier, United Airlines avait déjà été au cœur d'une polémique après avoir sorti de force un passager d'un de ses vols en raison d'un surbooking, puis quelques jours après, elle était de nouveau critiquée pour avoir interdit à des adolescentes en leggings de monter à bord de leur avion.