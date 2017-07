Dix coureurs dont deux Français blessés lors du deuxième lâcher de taureaux des fêtes de la San Fermin

Dix coureurs dont deux Français ont été blessés samedi lors du deuxième lâcher de taureaux des fêtes de la San Fermin à Pampelune, dans le nord de l'Espagne, a annoncé le gouvernement régional.

Lors du traditionnel "encierro" des centaines de téméraires participants courent devant six taureaux et six boeufs dans les étroites rues de la ville. Deux Américains, de 22 et 35 ans, ont été blessés par un coup de corne, le plus jeune grièvement. Les autres ont subi des traumatismes divers, certains blessés ayant chuté sur les pavés, rendus glissants par la pluie.

La retransmission télévisée de la course montre un homme encorné par un taureau de combat, traîné sur plusieurs mètres puis piétiné dans l'un des virages du parcours de plus de 800 mètres. Les deux Français blessés, âgés de 21 ans, n'ont pas de blessures graves. La Croix-Rouge indique avoir traité 77 personnes à l'issue de la course, en comptant les blessures sans gravité.