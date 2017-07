Le Vatican se prononce contre des hosties entièrement sans gluten mais valide celles avec des OGM

Le Vatican a rappelé ce samedi dans une lettre aux évêques les règles en vigueur et "quelques indications pratiques" pour choisir le pain et le vin pour la messe. Il s'est par là même prononcé contre des hosties entièrement sans gluten, mais a validé les alternatives OGM.

Pendant longtemps, les prêtres se sont procuré vin et hosties auprès de communautés religieuses. Or, "aujourd'hui on les trouve en vente aussi dans les supermarchés, dans d'autres magasins et sur le réseau Internet", relève ce même courrier du cardinal Robert Sarah, "ministre" du culte et des sacrements. Il est donc demandé aux évêques de s'assurer d'un "respect absolu" des normes canoniques de la part des producteurs lorsqu'ils se fournissent en vin et hosties.