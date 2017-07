Robert Millar, vainqueur du maillot à pois et de trois étapes du Tour de France, annonce son changement de sexe

Robert Millar, vainqueur du maillot à pois et de trois étapes du Tour de France, est devenu Philippa York. L’ancien cycliste écossais a annoncé son changement de sexe sur le site Cycling News pour lequel il collabore. « Cyclingnews voudrait vous présenter Philippa York, contributeur régulier du site depuis des années qui écrivait avant sous le nom de Robert Millar » : l’ex-cycliste britannique, meilleur grimpeur du Tour de France en 1984, a officialisé ainsi, à 58 ans, de manière originale son changement de sexe.

« Mentionner les progrès et les avancées me conduit à évoquer des sujets plus personnels concernant le voyage que moi et les gens autour de moi avons commencé au début du millénaire », écrit l’Écossaise dans une tribune sur le site spécialisé. « Ce que cela signifie à l’arrivée de ce voyage, c’est que je vis depuis un temps considérable maintenant dans la peau de Philippa ».

« Si j’ai gardé secrète ma vie intime toutes ces années, c’est parce ce qu’il y a quelques raisons, évidentes je crois, pour lesquelles je n’ai pas eu d’image publique depuis la fin de ma carrière. C’est agréable cependant de voir que les temps ont changé depuis dix ans, alors que ma famille, mes amis et moi-même étions victimes des vues archaïques de certaines personnes, de certaines pages des tabloïds », poursuit-elle.

« Je sais que je suis différente depuis l’âge de mes cinq ans mais cela a pris un certain temps pour mettre un terme à cette différence et savoir comment vivre avec. Heureusement, les questions d’identité sexuelle ne souffrent plus de l’ignorance et de l’intolérance, il y a une meilleure acceptation, une meilleure compréhension », se réjouit encore Philippa York.