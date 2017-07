Affaire Gregory: Le cousin de Murielle Bolle parle pour la première fois à la télé et confirme ses accusations - Regardez

Le cousin de Murielle Bolle parle pour la première fois à la télévision. Il a accepté de répondre aux questions de BFMTV alors que son témoignage est attaqué par les avocats de sa cousine, mise en examen dans l'affaire fu petit Grégory.

"Je maintiens mes déclarations faites aux gendarmes et aux juges et je rentrerai pas dans le jeu stupide dans lequel tentent de m’entraîner les avocats de Murielle et Marie-Ange" a-t-il expliqué.

"Je sais que je dis la vérité, je sais que je ne mens pas, répète-t-il. C'est quelque chose que j'avais au fond de moi depuis 33 ans". "Ce que j’ai fait je l’ai fait pour moi, ma conscience à moi et pour ce gamin parce que même 33 ans après on a l’impression que les gens ont oublié ce gamin qui est décédé."

"Aujourd’hui j’ai 54 ans, y a plus de pression familiale. Aujourd’hui moi je parle à cœur ouvert et d’autres peuvent parler à cœur ouvert également."

