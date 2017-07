EXCLU - Mercato des humoristes: Le producteur d'Ardisson répond à celui de "C à vous": "C'est un mauvais perdant. Il a eu un coup de chaud !"

Comme vous le rapportait ce matin jeanmarcmorandini.com, Alex Vizorek va remplacer Stéphane Guillon à la rentrée dans "Salut les Terriens". Ces deux humoristes sont issus de deux émissions produites par "Troisième Oeil production", une entreprise dirigée par Pierre-Antoine Capton, qui a notamment créé "C' à vous". Sur Twitter, Pierre-Antoine Capton n'a pas manqué de tacler Thierry Ardisson et son émission "Salut les Terriens", qu'il accuse de "piquer ses talents".

jeanmarcmorandini.com a joint en exclusivité Stéphane Simon, producteur de l'émission de C8.

JMM.COM : Pierre-Antoine Capton, producteur de "C à vous" vous reproche de lui "piquer ses talents". Vous n'avez plus d'idées pour aller piquer chez vos confrères ?

Stéphane Simon : Sans vouloir polémiquer, je crois qu'il a eu un coup de chaud et qu'il avait envie de partir en vacances sans avoir besoin de chercher des nouveaux talents pour la rentrée ! On a été très surpris voire même énervés de lire le tweet de Pierre-Antoine Capton, il ne faut pas que le garçon pense que ces castings sont les meilleurs. Je pense que c’est un mauvais joueur et un mauvais perdant. Je connais Alex Vizorek depuis des années. Dois-je lui rappeler que je suis le premier à avoir produit le programme "Je vous demande de vous arrêter" en prime-time sur France 4 il y a cinq ans ? En ce qui concerne Tanguy Pastureau : Dois-je rappeler qu'il faisait une émission avec Franz Olivier Giesbert il y a des années ? Il ne faut pas imaginer que Pierre-Antoine Capton a révélé des talents, on ne s’inspire pas du tout de ses castings… D’ailleurs, mentionne-t-il le fait qu’il a essayé de débaucher Tom Villa ? [ndlr : l’humoriste aurait été contacté il y a quelques jours pour rejoindre "C à vous" à la rentrée, mais le chroniqueur de Thierry Ardisson aurait refusé la proposition].

JMM.COM : Pourquoi ne pas être allé choisir des jeunes humoristes inconnus afin de lancer des nouvelles carrières ?

Stéphane Simon : Alex Vizorek et Tanguy Pastureau sont des joueurs de Champons League, pas de C.F.A ! On ne peut pas choisir des jeunes talents pour le talk-show du samedi soir. De temps en temps, on fait appel à de nouveaux talents, la preuve avec Tom Villa mais aussi avec Haroun qui sera présent lors des "Terriens du dimanche" à la rentrée. C'est un excellent humoriste mais qui a moins d’expérience.

JMM.COM : Qui a décidé du départ de Stéphane Guillon ? Est-ce vous, Thierry Ardisson ou Vincent Bolloré comme on a pu le lire ?

Stéphane Simon : C8 n'avait pas envie de recommencer avec Stéphane Guillon. Il avait déjà été remplacé par Gaspard Proust pendant deux ans. Stéphane est revenu alors qu’on entrait dans une période politique intense. Maintenant, on entre dans une nouvelle période et c’est bien de faire bouger les lignes.

JMM.COM : Pensez-vous que cela a été un bon choix ?

Stéphane Simon : Lorsque l’on est un talk-show aussi regardé, on doit se renouveler, même si j’adore Stéphane Guillon et qu’on s’est toujours félicité de sa présence et de ses audiences. C’est la vie de la télévision, on était très attaché à Guillon et on nous a demandé de le laisser de côté quelques temps. On espère qu’il reviendra un jour, n’insultons jamais l’avenir ! Mais l’heure est au renouvellement.

