Audiences TNT: W9, France 5 et NRJ12 sur le podium mais peu de monde devant la télévision

W9 proposait un film. "Le grand chemin" a séduit 726.000 téléspectateurs, soit 3,5 % de part de marché.

France 5 proposait une série-documentaire. "Nus et culottés" a convaincu 651.000 personnes pour 3 % du public.

"Le dernier des Mohicans" était programmé sur NRJ12. Le film a réuni 636.000 personnes, soit 3 % de part de marché.

Arte diffusait "Plus vite, plus haut, plus dopés". Le documentaire a réuni 568.000 téléspectateurs et 2,6 % de part de marché.

HD1 pariait sur une série. Les rediffusions de "Sections de Recherches" ont captivé 540.000 téléspectateurs, soit 2,6 % du public.

"Que justice soit faite !" était diffusé sur C8. Le magazine a séduit 487.000 téléspectateurs, soit 2,5 % de part de marché.

6Ter misait sur un film. "Objectif Lune" a séduit 466.000 téléspectateurs, et 2,2 % du public.

TMC diffusait une série-documentaire. "Les docs de l'été" ont captivé 386.000 téléspectateurs, soit 1,8 % de part de marché.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "La France des mystères" a séduit 364.000 téléspectateurs, et 1,7 % du public.

Chérie 25 programmait un film. "Le concile de pierre" a réuni 288.000 téléspectateurs et 1,3 % de part de marché.

Numéro 23 pariait sur un téléfilm. "A deux c'est plus facile" a convaincu 241.000 personnes, et 1,1 % du public.

CSTAR diffusait un documentaire. "Le placard" a attiré 221.000 téléspectateurs soit 1 % de part de marché.

France 4 pariait sur une série. "Fais pas ci, Fais pas ça" a captivé 203.000 personnes, soit 0,9 % du public.

France O diffusait une série. "H" a séduit 188.000 personnes et 0,9 % du public.

Gulli misait sur un divertissement. "Splatalot" a captivé 164.000 téléspectateurs pour 0,8 % du public.

NT1 diffusait "L'année du bac". La série-documentaire a réuni 140.000 téléspectateurs et 0,7 % du public.