L'incroyable vidéo mise en ligne cet après-midi par Donald Trump où il se bat avec un homme affublé d'un logo CNN - Regardez

Donald Trump plaque au sol un homme, dont le visage est symboliquement remplacé par le logo de CNN, puis le roue de coups: en une vidéo arrangée qu'il a tweetée dimanche matin, le président des Etats-Unis a renouvelé ses attaques contre les médias. La publication intervient après trois jours d'offensive visant surtout des chaînes de télévision qu'il juge hostiles à son administration. Il a notamment fustigé à plusieurs reprises la chaîne CNN, une de ses cibles favorites qu'il a renommée depuis quelques jours "FNN", pour "Fake News Network" ("Réseau de fausses informations")- et pense désormais à opter pour "FraudNewsCNN" ("Info d'escrocs").

La vidéo publiée dimanche dure 28 secondes, mais l'action en elle-même tient en quatre secondes, repassée à plusieurs reprises: l'actuel président américain, en costume-cravate, prend par le cou un homme au bord d'un ring de catch et dont la tête est masquée tout le long par le logo CNN, le met au sol et lui assène plusieurs coups de poing avant de se relever et de partir. La diffusion de cette scène de bagarre marque un nouveau cap dans l'usage débridé de Twitter par le président américain.

La scène originale date de 2007, en marge d'un combat d'exhibition de catch.

L'homme avec lequel Donald Trump se bat ou simule une bagarre est Vince McMahon, promoteur à succès de combats de catch. Vince McMahon, dont la fortune est estimée à plus d'un milliard de dollars par Forbes, est le mari Linda McMahon, qui a été nommée ministre des petites entreprises par Donald Trump. Le couple a fondé la ligue de catch, la World Wrestling Entertainment (WWE), la principale fédération de catch aux Etats-Unis.

