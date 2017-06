EXCLU AVANT-PREMIERE: Ce soir dans "Patron Incognito" sur M6, le patron d'une animalerie va commettre une erreur sous les yeux de son employé - Regardez

Ce soir, à 21h00, M6 diffusera un nouveau numéro de "Patron Incognito" avec la participation de Lionel Desclée, Président de l'enseigne d'animaleries Tom & Co.

Pour la 1re fois, un Patron Incognito va tenter une immersion dans l'univers des animaleries.

Créée en 1991 par une entreprise agroalimentaire belge, l'enseigne d'animaleries Tom & Co s'est très vite imposée comme n°1 des animaleries en Belgique et se développe en France depuis 6 ans.

Après avoir travaillé 12 ans au sein d'un Groupe international de distribution détenant cette société, Lionel Desclée se porte acquéreur et en devient le Président en 2016, lorsque la maison mère décide de se séparer de cette filiale.

Cette enseigne d'animalerie est spécialisée dans le conseil et la vente d'animaux de compagnie (sauf chiens et chats). Elle propose aussi des accessoires et produits pour animaux, ainsi que des services de toilettage.

Comme toujours dans l'émission, notre patron va devoir passer par l'étape obligatoire du « relooking ». Le résultat de sa transformation est très éloigné du style du Président qui manage plus de 600 salariés. Lionel Desclée est devenu Rudy, un soit disant futur franchisé Luxembourgeois qui participe à un concours télévisé entre animaleries afin d'être élu le meilleur ambassadeur de la marque. Les salariés vont juger ses compétences aux termes d'une journée passée à lui faire découvrir leur métier.

Il va rencontrer trois salariés qui ignorent totalement qu'il s'agit de Lionel Desclée.

Pour sa 1re immersion, Lionel Desclée va se rendre dans la banlieue de Bruxelles à Sint Pieters-Leeuw pour rencontrer Émilie, 26 ans, toiletteuse depuis 2 ans pour l'enseigne.

À Douai, Lionel Desclée va faire la connaissance de Jonathan, 32 ans, conseiller de vente intérimaire et véritable puits de science en matière d'animaux.

Enfin, Lionel Desclée va se rendre à Rambouillet, dans l'un des quelques magasins ouverts le dimanche, à la rencontre de Lucas, conseiller de vente de 20 ans seulement et second adjoint du magasin.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en exclusivité, les premières images de l'émission diffusée ce soir.

Sous les yeux de son employé, Lionel Desclée va commettre une erreur face à des clients...

