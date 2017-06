"A l'état sauvage" (M6): Privée - en théorie - de tout moyen de communication, comment Shy'm a-t-elle pu poster sa photo polémique?

Depuis quelques jours, Shy'm est au Népal pour les besoins du tournage de "A l'état sauvage" sur M6.

Mais la chanteuse a déclenché une vive polémique en postant une photo sur Instagram.

Sur ce cliché, on peut voir ... un animal se faisant découper!

Mais surtout, une question se pose: comment Shy'm a-t-elle pu prendre cette photo et la poster? En effet, les personnalités participant à cette émission sont censées se couper de tout moyen de communication durant leur aventure.

Jeanmarcmorandini.com a joint la direction de M6 qui précise que "le tournage débute demain", d'où l'autorisation d'utiliser son téléphone avant le début officiel des aventures avec Mike Horn.

"Shy'm n'aura donc aucun accès a son téléphone portable durant l'aventure" a-t-on ajouté.

Face aux vives critiques déclenchées par cette photo après sa publication, la chanteuse a décidé de répondre.

Sur Twitter, elle déclare: " "Partir en voyage, c’est découvrir d’autres cultures, modes de vie, s’ouvrir à l’autre et au monde, sans jugements, sans procès ni aprioris. S’ouvrir l’esprit, le modeler, l’aiguiser et rapporter avec soi un bout de l’autre".

Et d'ajouter: "Alors oui, de nos canapés, de nos éducations différentes et paradigmes divergents, certaines "rencontres" sur la route qu’on se choisit sont surprenantes, parfois renversantes, mais toutes enrichissantes. Toujours !".

"Ma route à moi m’a apprise et amenée à être curieuse. Toujours fascinée par ces multitudes possibilités d’ÊTRE, d’exister. Mais sans avoir peur et sans jamais juger. Qui suis-je pour le faire ?", a-t-elle poursuivi.

Et de conclure: "Le chemin vers la tolérance commence ici. Je continue le mien dans les profondes montagnes, sans cordon. Hâte de découvrir plus, d’apprendre … En essayant d’en apprécier chaque instant, chaque souffrance, chaque souffle. Et de revenir vous raconter. LOVE YOU."



