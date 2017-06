Koh Lanta: Mais pourquoi autant de haine sur les réseaux sociaux contre Clémentine qui a perdu sur le fil hier soir ?

10:01

Hier soir, c'était le soulagement pour beaucoup en voyant que Clémentine n'avait pas remporté le jeu.

Mais pourquoi autant de haine contre elle, qui est pourtant arrivée en finale avant d'être battu sur le fil par Frédéric.

De nombreux twittos considèrent la jeune femme comme la pire candidate de Koh-Lanta, toutes éditions confondues.

Il trouvent que Clémentine est égoïste et trop stratège écrit le quotidien CNews qui s'est intéressé à cette colère contre la jeune femme.

La semaine dernière, elle a été accusée de faire du chantage à Fred pour obtenir un repas en tête-à-tête avec son petit ami en lui rappelant qu’elle avait deux votes lors du conseil à venir.

Fred, redoutant d’être éliminé s’il ne la choisissait pas, a donc préféré offrir le repas à Clémentine plutôt qu’au second de l’épreuve, Sébastien, dont la femme avait fait le déplacement.

Clémentine, elle se défend sur les réseaux sociaux et écrit:

"Non je ne l’ai pas trahi, car si j’avais voté Fred je l’aurais trahi aussi et Vincent aussi. Donc tous étaient sur le même pied d’égalité. Il fallait penser à plus loin, la CO, les poteaux…

Et c’est exactement pour ça que mes votes étaient dirigés vers lui.

Un choix stratégique pour aller le plus loin possible. J’ai aucune HONTE. Je peux avoir UN regret c’est ce geste tout de même car je n’en mesurais pas les conséquences.

Je n’avais pas du tout envie de décevoir Vincent, de mettre la pression à Fred où de piquer le confort de Seb…. ça c’est uniquement les interprétations de chacun.

Je ne regrette en revanche pas du tout mes choix de votes à ce stade, j’ai été honnête avec Seb et je ne suis pas la seule à avoir voté contre lui.

Et peu importe mes choix, les réactions auraient été les mêmes Fière d’en être arrivée là, chacun sa façon de jouer, j’assume la mienne. J'ai vécu jour après jour ce jeu, sans me projeter, fais un peu la girouette j'avoue mais voilà où je suis ..."

Beaucoup de twittos reprochent également à la jeune femme d’être capricieuse et mauvaise perdante.

Si certains ont trouvé son comportement vis-à-vis de Sébastien injuste, ce dernier a bien expliqué que cela ne justifiait pas le déferlement de haine à l’encontre de la jeune femme.

En ce qui concerne Yassin, que Clémentine avait qualifié comme étant «le mal incarné» (ce qui avait fait pleurer la fille de ce père de famille), elle a exprimé ses regrets.



