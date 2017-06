07:23

Le géant de la distribution en ligne Amazon va racheter les supermarchés bio Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars, étendant encore son empire économique, ont annoncé les deux groupes dans un communiqué commun.

Créée en 1980 sur le credo du commerce équitable et du manger sain, Whole Foods est présent dans trois pays (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni) et subit depuis deux ans une désaffection des consommateurs.

"Des millions de personnes aiment Whole Foods Market parce qu'ils proposent la meilleure nourriture naturelle et bio et ils font du manger sain quelque chose de divertissant", a commenté le patron d'Amazon, Jeff Bezos, cité dans le communiqué.

Le géant d'internet étend ainsi son empire, après s'être lancé dans la production de séries, la livraison de nourriture, le cloud informatique et les drones.

Après la transaction qui doit être finalisée pendant la deuxième moitié de l'année, Whole Foods conservera son nom et son patron et co-fondateur, John Mackey.

L'enseigne faisait face aux pressions de certains de ses actionnaires qui lui demandaient d'accélérer sa restructuration, voire d'envisager une cession, face à la concurrence accrue d'autres supermarchés moins onéreux.

Le rachat "offre l'opportunité de maximiser notre valeur pour les actionnaires de Whole Foods Market tout en approfondissant notre mission", a commenté M. Mackey, cité dans le communiqué.



