Les chroniqueurs de "TPMP" se demandent si M Pokora a été viré de "The Voice" ou s'il est parti - Regardez

10:19

Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent sur un renouvellement du jury de "The Voice" la saison prochaine.

Pour l'heure, seul Florent Pagny aurait rempilé pour une septième saison.

Mais un doute subsiste : M Pokora a-t-il été écarté du programme ou quitte t-il l'émission de son plein gré ?

Selon les chroniqueurs de "TPMP", il y aurait eu quelques tensions entre les membres du jury ces dernières semaines.

A noter que M Pokora a remporté en tant que coach la saison 6 de "The Voice" avec Lisandro Cuxi et la déclination "enfant" du programme, "The Voice Kids".

Sur Twitter, Matt Pokora a réagi à ces rumeurs en postant une photo avec Mika :

"Qu'est-ce qu'on peut lire comme CONNERIES! Vous êtes à ce point en manque d'inspi? #thevoice #bullshit Mika et moi on vous embrasse tiens!"

Regardez :



Les chroniqueurs de "TPMP" se demandent si M... par morandini