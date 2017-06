M6: La nouvelle émission axée sur le poids de Karine Le Marchand et Cristina Cordula accusée de "grossophobie"

13:01

Une pétition vient d'être lancée par Gras Politique, "un collectif de lutte contre la grossophobie systémique" contre le projet d'émission de Karine Le Marchand et Cristina Cordula sur M6.

En cause : un projet de documentaires présentés par les deux animatrices qui suivront des personnes en surpoids ayant décidé de subir une opération de chirurgie bariatrique.

Le collectif accuse la production Potiche Prod de vouloir "mettre en scène les personnes obèses".

Ce midi, la pétition a déjà récolté près de 700 signataires.

"Nous ne pouvons pas accepter que M6 et Potiche Prod se fassent la vitrine d'une médecine bienveillante et moderne alors que cela ne reflète pas la réalité des milliers de patients obèses maltraités" écrit le collectif.

Gras Politique veut " attirer l'attention du CSA et des pouvoirs publics sur le potentiel dévastateur d'une telle émission sur la population concernée".

Le collectif s'attaque directement aux animatrices du programme :

"Cristina Cordula et Karine Le Marchand ne sont en rien des spécialistes de l'obésité et ne sont à priori pas médecins. Cristina Cordula (...) distille chaque jour à une heure de grande écoute des conseils de mode discriminatoires, sexistes et grossophobes ".

Et d'ajouter : " Karine Le Marchand gagne en partie sa vie grâce à une application de régime et de fitness, elle souhaite donc continuer à faire du profit sur les souffrances d'une partie de la population ".

La pétition a été lancée à la suite d'un appel à témoins lancé par la production.

Une annonce publiée sur internet informe que "Le groupe hospitalier Paris Saint Joseph en collaboration avec M6 et Karine Le Marchand vous propose de vous accompagner dans cette transformation tant physique que psychologique".

Contactée par la rédaction de jeanmarcmorandini.com , la direction d'M6 n'a pas souhaité commenter mais affirme que le programme sera présenté dans les détails ultérieurement .



Cristina Cordula pas très sympa avec une... par morandini