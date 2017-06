DERNIERE MINUTE - Canal Plus annonce que Daphné Bürki quitte officiellement le groupe et "La nouvelle édition"

09:16

Dans un communiqué de presse, le groupe Canal+ annonce le départ de Daphné Bürki.

Voici le communiqué :

"Après avoir incarné avec succès La Nouvelle Edition sur CANAL+ puis sur C8, Daphné Bürki et sa bande ont su très largement fidéliser leur public grâce au contenu et au ton de l’émission mêlant avec talent rigueur journalistique et humour.

Cette saison sur C8, La Nouvelle Edition a atteint des records d’audience sur les cibles publicitaires.

Daphné Bürki a présenté auparavant Le Grand Journal aux côtés de Michel Denisot puis Le Tube.

Le Groupe CANAL+ souhaite une belle réussite à Daphné Bürki dans ses futurs projets."

Daphné Bürki va arriver la saison prochaine sur europe 1 où elle devrait animer une "émission de bande".

Elle est également annoncée sur France 2 où elle devrait arriver l'après-midi pour une émission quotidienne sur l'amour.



