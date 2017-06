AVANT-PREMIERE: Regardez Nabilla dans la série de Netflix "Orange is the new black"... Non, mais allo, c'est énorme ! Vidéo

08:25

Il y a quelques mois, Nabilla dévoilait sur les réseaux sociaux qu'elle avait tourné dans la série américaine de Netflix "Orange is The new black" lors d'un passage à Los Angeles.

La cinquième saison sera mise en ligne le 9 juin prochain sur Netflix, justement avec la présence de Nabilla.

Et jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir une séquence de près de 3 minutes avec quelques héroïnes de la série.

Mais attention, il ne s'agit pas d'un extrait de la saison à venir mais simplement d'une séquence "bonus" destinée à faire la promo de la série pour le public Français avec de nombreuses références à l'actualité de Nabilla du coup de couteau contre Thomas, en passant par la prison, son livre ou encore le fameux "allo" !

Franchement c'est très drôle et très réussi !

