Maltraitance animale: L'association L214 dénonce dans une vidéo le gazage des porcs avant abattage (Images violentes)

L'association de défense des animaux L214 est une nouvelle fois montée au créneau aujourd'hui en diffusant des images de l'étourdissement au CO2 avant abattage de cochons à l'abattoir de Houdan.

Une méthode contre laquelle elle a lancé une pétition pour en obtenir l'arrêt.

L'"étourdissement/mise à mort" à l'aide de gaz fait partie des méthodes répertoriées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui recommande surtout que le gaz ou mélange de gaz utilisés ne soient pas "désagréables" et que la durée de l'exposition soit "assez longue pour entraîner la mort de l'animal".

Elle recommande également que la concentration en dioxyde de carbone soit "surveillée en permanence à l'aide de signaux sonores et visuels au cas où la concentration du gaz chuterait en dessous du niveau requis".

L'association rappelle qu'elle est formellement opposée à cette pratique car elle constitue selon elle "une méthode d'étourdissement systématiquement longue et douloureuse".

Elle affirme également que la configuration particulière de la machine utilisée à Houdan "allonge encore la durée de l'asphyxie des cochons".

"Notre machine à CO2 est en règle, elle a été homologuée avec l'aide de l'association de protection animale OABA (Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir)", a réagi aujourd'hui le directeur de l'abattoir de Houdan, Vincent Harang. "Mais il faut savoir que l'endormissement au CO2 ne sera jamais instantané", a insisté auprès de l'AFP l'abatteur.

"Je suis prêt à discuter et je veux bien tout changer, mais ça coûte 300.000 euros (pour passer à l'étourdissement électrique, NDLR). Que L214 me fasse un don et je change ma machine!", a-t-il lancé.

