TF1 diffusera le concert des "Vieilles Canailles" en direct le samedi 24 juin à 21h

Le samedi 24 juin, à 21h00, TF1 diffusera le concert des "Vieilles Canailles" en direct depuis l'AccordHôtels Arena de Paris.

Contre toute attente, l'idée de Valéry Zeitoun de rassembler Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell sous la bannière des Vieilles Canailles, a bien vu le jour à Bercy le 5 novembre 2014.

Six représentations se sont jouées à guichets fermés et vendues en quelques heures seulement.

Cette aventure devait être unique, mais rien de tel qu'une courte tournée pour surprendre son monde et permettre au public de profiter de ce concert événement.

Les Vieilles Canailles vous donnent rendez-vous pour leur retour sur scène dès le 10 juin !

17 dates de tournée exceptionnelles à travers la France, la Suisse et la Belgique



