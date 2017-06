Le visage qui bouleverse le monde: Christine, 30 ans, morte dans les bras de son fiancé sur London Bridge

10:33

Ce visage, c'est celui de Christine Archibald qui est la première victime identifiée de l’attentat de Londres.

Cette Canadienne, qui était installée aux Pays-Bas avec son fiancé Tyler, était en week-end dans la ville anglaise.

A la chaîne CBC, le frère de ce dernier a confié: "Elle n’y était jamais allée donc ils avaient décidé de visiter Londres de nuit".

Mais lorsque le couple s'est retrouvé sur le London Bridge, la jeune femme a été fauchée par la camionnette.

"Il a entendu le crissement de pneus, il s’est retourné et a vu la cohue et le camion renverser les passants", a expliqué Mark Ferguson. Mais surtout, Tyler a vu sa compagne, au sol, et n’a rien pu faire pour la sauver malgré plusieurs tentatives de réanimation.

"Elle est morte dans ses bras. (...) Il ne peut pas dormir, il ne peut pas manger, il ne peut pas penser. Il ne peut plus rien faire. Il essaye juste de tenir bon en attendant que notre mère arrive", explique Mark.

La sœur de Christine Archibald, confie quant à elle à CBC: "Il est brisé en mille morceaux. Il la tenait dans ses bras et l’a vue mourir."

Dans un communiqué, la famille de Christine écrit: "Elle avait de la place dans son cœur pour tout le monde et pensait fermement que toute personne devait être considérée et respectée. Elle n’aurait jamais compris l’abominable cruauté qui a causé sa mort. Alors s’il vous plait, honorez sa mémoire en faisant de votre communauté un meilleur endroit. Devenez bénévoles, ou faites des dons pour les SDF. Dites leur que vous venez pour Chrissy".



