Le judoka français Teddy Riner est le nouvel ambassadeur ... des couches Pampers !

Pampers lance sa nouvelle campagne « Une nouvelle génération de couches pour une nouvelle génération de papas » et choisit le célèbre judoka français Teddy Riner pour porter son message.

Pampers lance une nouvelle génération de couche-culottes, Pampers Baby-Dry PantsTM, qui s’enfile en un seul geste pour faciliter le change et gagner du temps. Les papas d’aujourd’hui étant beaucoup plus impliqués que leurs aînés, Pampers a souhaité s’adresser à eux via cette campagne et a réalisé une étude sur les habitudes et l’implication de ces papas modernes.

On y apprend notamment que les jeunes papas souhaitent s’investir plus dans leur relation avec leur enfant en passant davantage de temps avec eux. Ils veulent réussir à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. C’est tout naturellement que Pampers a choisi Teddy Riner pour porter le message de sa campagne.

En effet, le célèbre judoka est un jeune papa très impliqué, qui passe beaucoup de temps avec son fils âgé de trois ans.

Teddy Riner est un judoka français spécialisé dans la catégorie des poids lourds (des plus de 100 kilos).

Son palmarès est impressionnant : huit fois champion du monde, cinq fois champion d’Europe et deux fois champion olympique, à Londres en 2012 et à Rio en 2016.

Sa carrière exceptionnelle et son image sympathique font qu’il fait partie des personnalités préférées des français depuis de nombreuses années.

Depuis bientôt trois ans, il est aussi papa d’un petit garçon avec qui il partage une relation fusionnelle. En effet, la famille est une priorité dans la vie de Teddy Riner. C’est donc avec enthousiasme qu’il a accepté d’incarner et de porter le message de la campagne « Une nouvelle génération de couches pour une nouvelle génération de papas » !



