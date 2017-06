EXCLU - Déprogrammation : TMC va diffuser dimanche en prime le concert hommage à Manchester avec Ariana Grande, Katy Perry, Justin Bieber

15:28

Selon nos informations exclusives , TMC a décidé de déprogrammer "Les Experts : Miami" dimanche soir afin de diffuser en direct à partir de 20h le concert d'Ariana Grande à Manchester, en hommage aux victimes de l'attentat survenu le 22 mai 2017 à la Manchester Arena.

D'autres personnalités participeront à ce concert placé sous haute sécurité : Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Take That et Niall Horan...

Dans un courrier diffusé vendredi 26 mai sur son compte Twitter, la star américaine avait assuré qu'elle "reviendrai dans la ville incroyablement courageuse de Manchester pour passer du temps avec ses fans et organiser un concert de charité, pour lever des fonds pour les victimes et leurs familles".



