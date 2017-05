EXCLU - Vincent Lagaf' arrive la saison prochaine sur C8 en prime avec.... le Bigdil pour fêter les 20 ans du jeu de TF1 !

10:01

C'est fait, Vincent Lagaf' va revenir à la télévision et ce sera sur C8.

Selon nos informations exclusives , l'animateur est en train de finaliser son arrivée sur la chaîne du Groupe Canal Plus à l'occasion des 20 ans du Bigdil.

Le jeu a en effet été lancé le 2 février 1998 sur TF1 alors que la chaîne avait dû interrompre faute d'audience "Tous en jeu" présenté par Nagui et rediffuser la série américaine "Walker, Texas Ranger".

Le Bigdil remporte immédiatement un immense succès d'audience.

Il est suivi chaque soir par plus de 6 millions de téléspectateurs et dure pendant six ans et demi, jusqu'au 23 juillet 2004 où il disparaît de l'antenne.

La société de production Fremantle et C8 vont donc relancer pour cet anniversaire le jeu de la Une, d'abord avec un prime qui sera diffusé la saison prochaine, et en cas de succès, toujours selon nos informations exclusives, le jeu pourrait même revenir en quotidienne à 18h.

