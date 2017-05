Bruno Pain, le patron qui apparaitra demain soir dans l'émission "Patron Incognito" sur M6, est décédé

12:09

Demain soir, à 21h00, M6 diffusera un nouveau numéro de "Patron Incognito".

Dans celui-ci, Bruno Pain, co-fondateur et PDG de l'enseigne "Carrément Fleurs", va tenter une immersion dans le monde méconnu des fleuristes.

La Dépêche rapporte que le patron qui apparaitra dans l'émission est décédé ce week-end d'une longue maladie.

Il était âgé de 47 ans.

Créée en 2006, avec Chantal Pain, son épouse et fleuriste, la marque est de par son chiffre d'affaires le 3e réseau en France de fleuristes en franchises.

"M6 et EndemolShine France apprennent avec tristesse la nouvelle du décès de Bruno Pain, survenu le samedi 27 mai", explique la chaîne à Jeanmarcmorandini.com .

Et d'ajouter : "Les équipes de M6 et EndemolShine France s’associent à la douleur de la famille, des proches et des salariés de Carrément Fleurs. Conformément au souhait de Chantal Pain, veuve de Bruno Pain, l’émission Patron Incognito sera diffusée ce mercredi 31 mai en son hommage".

"A la demande des directions d'M6 et EndemolShine France, un panneau dédié à Bruno Pain sera diffusé en fin d'émission", conclut la chaîne.

