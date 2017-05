EXCLU - Après Enora, de nouveaux départs dans TPMP, Hanouna veut tout changer: Voici ceux qui restent et....

10:01

Après Thierry Moreau et Enora Malagré d'autres chroniqueurs vont quitter Touche pas à mon poste dans les prochains jours.

Les équipes de production et Cyril Hanouna en tête veulent faire évoluer TPMP la saison prochaine en en faisant un "C dans l'air" des médias, autrement dit une vraie émission d'analyse et décryptage selon un membre de la production que nous avons joint ce matin.

Du coup plusieurs animateurs qui ne sont pas "dans le profil" ou "qui posent problème" vont être écartés dans les prochaines semaines.

Une choses est sûre la liste de ceux qui restent a déjà été établie et jeanmarcmorandini.com peut vous la révéler en exclusivité.

Il s'agit d'une liste confidentielle que la majorité des chroniqueurs vont d'ailleurs découvrir ici-même ce matin.

Voici la liste de ceux qui seront de retour la saison prochaine:

.

Camille Combal

Jean-Luc Lemoine

Valérie Benaïm

Isabelle Morini-Bosc

Jean-Michel Maire

Gilles Verdez

Christophe Carriere

Géraldine Maillet

Agathe Auproux

Julien Courbet

Maxime Guény

Benjamin Castaldi

.

Dans cette liste on remarque plusieurs absents qui étaient pourtant là cette saison.

Absences remarquées de:

.

Cauet pas assez "journaliste" pour le nouveau format



Capucine Anav trop "télé-réalité"



Matthieu Delormeau de plus en plus rejeté par les téléspectateurs de TPMP



Enora Malagré qui semble avoir pris ses devants



.

De nouveaux chroniqueurs devraient en revanche faire leur apparition la saison prochaine et "tous seront journalistes" nous assure-t-on.

.



Enora Malagré annonce dans une vidéo sur son... by morandini