EXCLU - Hanouna: Le patron du Refuge répond à notre enquête et reconnaît avoir publié... une fausse déposition !

13:46

Ce matin, jeanmarcmorandini.com a publié une longue enquête sur les incohérences liées aux déclarations de Nicolas Noguier le patron du Refuge.

Il ne s'agit pas pour nous de remettre en cause le Refuge qui est une magnifique association que nous avons toujours défendue dans ces colonnes, mais surtout de s'interroger sur son Président et ses déclarations de plus en plus fantaisistes.

Ce matin, nous avons donc montré (ICI) que la déclaration faite à la police que Nicolas Noguier a lui même publié sur son compte Twitter ne tenait pas debout et comportait des incohérences graves, en particulier sur le fait que le premier appel du jeune homme "victime" de Cyril Hanouna ne serait pas arrivé dans la nuit suivant l'émission comme il l'a toujours indiqué, mais 5 jours plus tard, après les déclarations de Nicolas Noguier évoquant "ce fameux appel".

Suite à la publication de cet article, Nicolas Noguier nous a répondu sur Twitter et sa réponse nous laisse sans voix... Pour sa défense face aux incohérences que nous dénonçons, il nous explique ne pas avoir diffusé... la vraie déposition!

Alors qu'il avait annoncé lui même vendredi qu'il ne communiquerait plus, Nicolas Noguier aurait donc, à l'en croire, pris le temps de fabriquer une fausse déclaration , avec de fausses informations, de fausses dates, un faux tampon, et de la publier sur son compte Twitter le tout en utilisant le nom de Frédéric Le Gal, le Président de l'association Le Refuge qui est censé avoir signé ce faux (!!!).

Tout cela n'a aucun sens...



.

Le document mis en ligne dimanche par Nicolas Noguier... qui serait donc un faux



.



Regardez le reportage diffusé ce soir par Cyril... by morandini