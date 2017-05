EXCLU - Hanouna - Un deuxième garçon témoigne, Antoine: "C'était juste une blague ! Je n'ai jamais appelé le Refuge"

11:08

"C'est un ami qui a voulu me faire une blague. Il s'est fait passer pour moi en appelant Cyril Hanouna et rien de plus."

Pour la première fois, Antoine a accepté de répondre à nos questions en exclusivité.

Et il poursuit:

"L'histoire s'arrête là. Ce n'est pas moi qui est appelé le Refuge. Tout va bien avec mes parents même si la blague ne les a pas fait rire. Mais c'est juste un pote qui s'amusait, je n'ai pas besoin d'être protégé, je n'ai pas appelé le Refuge et je suis chez moi... ".

C'est donc son identité qui a été prise à l'antenne par un de ses amis pour appeler Cyril Hanouna lors de l'émission de jeudi soir. (Extrait ci-dessous).

Nous avons également joint, le fameux ami, que nous appellerons Arnaud qui était en direct avec Cyril Hanouna:

"Mon but n'était pas de blesser. Je ne suis pas homophobe du tout et c'était juste une farce.

J'avais envie de m'amuser et de piéger mon pote c'est tout.

Ses parents que j'ai eu au téléphone m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé la blague. Je suis désolé.

On à l'habitude de se faire des farces entre nous."

"Antoine" est donc le deuxième à prendre la parole après Kevin G. hier qui expliquait hier également en exclusivité sur jeamarcmorandini.com qu'il s'était aussi amusé à passer ce coup de fil.

TPMP: Canular avec Antoine de l'ïle de Ré by morandini