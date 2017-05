EXCLU - L'un des jeunes hommes "piégés" en direct par Cyril Hanouna accepte de parler pour la première fois

19:25

Par Kévin VATANT

Jeudi dernier, à la fin de l'émission "Radio baba", Cyril Hanouna a pris l'appel d'une nouvelle personne répondant à l'annonce postée par l'équipe sur un site de rencontres.

Ce jeune homme, qui s’appelle en réalité Kevin G. et a échangé pendant plusieurs minutes avec l’animateur en direct.

A la fin de la conversation, Cyril Hanouna a révélé son identité, et le hasard a fait que le jeune homme avait prévu d’assister à « Touche pas à mon poste » le lendemain, dans le public.

Vendredi, Kévin était bien présent dans le public. Mais il ne s’est pas exprimé.

Ce mercredi, sur son comtpe Facebook, le jeune homme a publié ce message:

Jeanmarcmorandini.com a joint Kévin G. en exclusivité .

JMM.COM: Vous affirmez sur les réseaux sociaux avoir en réalité piégé Cyril Hanouna. Expliquez moi?

Kévin : Oui, tout à fait ! J’étais chez moi avec un ami, et on s’est dit qu’on allait tenter d’appeler le numéro inscrit sur l’annonce. Comme en plus il était prévu que je vienne assister à l’émission le lendemain, je trouvais cela marrant ! Je me suis fait passé pour un gay, et il a complètement cru à l’histoire.

Je me suis fait passer pour un homosexuel, mais je ne suis pas homosexuel.

Mais ça a pris une telle ampleur!

J’ai déjà appelé des gens comme ça via des sites, mais je donne un faux nom jusqu’à la rencontre, pour éviter tout problème.

Là franchement, on voyait que c'était pour rire. Un mec qui s'appelle Jean-José, qui a 26 ans, et la photo… Je pense qu’il y a un traquenard.

Le fait qu’il prenne une voix efféminé, c’est logique. Sa voix, on la reconnaîtrait facilement ! J’ai d’ailleurs moi-même pris une fois efféminée!

JMM.COM: Quel était votre but en voulant piéger Cyril Hanouna ?

Kévin : Ce n’était pas pour faire un coup de buz. Je suis fan de Cyril Hanouna depuis longtemps. C’est difficile de les rencontrer. Je voulais qu’il me voit, que l’on puisse discuter, et faire une photo, je suis fan. C’était juste pour ça.

JMM.COM: Pourquoi ne pas lui avoir avoué jeudi soir que vous l'aviez en réalité piégé?

Kévin : Je pensais lui dire en face, devant les caméras ou après l'émission, le lendemain. Je pensais qu’on pouvait le voir après l'émission pour lui parler et faire des photos. Je lui aurais dit. Mais ça ne s’est pas fait.

J’aimerais lui dire que je l’ai bien eu et que je suis fier de moi ! (Rires, ndlr). C’est difficile de réussir à avoir quelqu’un qui lui-même essaie d’avoir les gens.

Si demain c’était à refaire, je le referais avec un grand plaisir. C'est quelque chose qu’on arrive à faire une fois dans sa vie parler avec un animateur même si c’est une blague!

JMM.COM: Que pensez-vous des accusations d'homophobie envers Cyril Hanouna?

Kévin : Dire que Cyril Hanouna est homophobe, je trouve ça complètement idiot ! Tout ce qui fait, tout ce qu’il dit, c’est de l‘humour, il faut savoir rigoler de tout de nos jours ! J’ai une mère handicapée, je me moque d’elle 3 fois par jours. Pourtant, on ne va pas me juger!

JMM.COM: Pourtant un des jeunes aurait été viré de chez ses parents. C'est très grave !

Kévin: Le jeune viré de chez ses parents dont tout le monde parle, c’est bizarre aussi.

Si tes parents ne doivent pas savoir ton homosexualité, tu prends tes précautions et tu ne donnes pas ton vrai prénom etc.



Regardez le passage Kévin de Saint-Brieuc dans... par morandini