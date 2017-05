MissinginManchester : Des familles recherchent désespérément leurs proches grâce aux réseaux sociaux après l'attaque au concert d'Ariana Grande

11:06

"Ma petite sœur Emma était au concert d'Ariana cette nuit à Manchester et elle ne me répond pas, aidez-moi s'il vous plaît" : c'est l'un des très nombreux tweets provenant des familles et amis qui tentent de retrouver leurs proches après l'attentat survenu hier soir à l'Arena de Manchester.

Ce matin, la police a annoncé que des enfants se trouvaient parmi les 22 victimes et 60 blessés de l'attaque : de nombreux parents sont encore à la recherche de leurs enfants sans savoir s'ils ont survécu à l'explosion.

Une mère n'a pu retenir ses larmes ce matin dans Good Morning Britain après que sa fille de 15 ans ne soit toujours pas retrouvée après l'attaque au concert d'Ariana Grande.

Charlotte Campbell a déclaré: "Tout ce que je sais, c'est qu'elle était au Manchester Arena avec son amie. J'ai appelé les hôpitaux, j'ai appelé tous les lieux, les hôtels où les gens disent que les enfants ont été protégés".

"Comment peut-on s'en prendre à des enfants innocents" ajoutait-elle en sanglotant.

À l'image des attentats de Paris, Londres, Nice ou encore Berlin, les internautes se mobilisent pour retrouver les disparus en diffusant des photos.

Sur Twitter plusieurs hashtags sont utilisés pour concentrer les recherches : #MissinginManchester #ManchesterMissing.

Sur Facebook, le "safety check" a été lancé afin de rassurer les proches de ceux qui se trouvaient à Manchester.

Une entraide qui, lors des attentats précédents, a permis d'accueillir de nombreuses personnes chez les habitants et même de retrouver des disparus.



Explosion Manchester: Les témoignages terribles... par morandini