Laurent Ruquier: "Vanessa Burggraf n'a pas relayé de fake news. Mme Belkacem est fragile en ce moment, elle a perdu son emploi"

En reprochant à Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l’Éducation, une réforme de l’orthographe, Vanessa Burggraf s’est attirée les foudres de la principale intéressée qui lui a reproché de véhiculer des "fake news".

Cet après-midi, invité du buzz du Figaro, Laurent Ruquier prend la défense de sa chroniqueuse et il ne mâche pas ses mots:

« Ce n’était pas une approximation. C’est un fait: il y a eu une réforme de l’orthographe appliquée dans les écoles. Simplement, Najat Vallaud-Belkacem n’avait pas pris l’initiative de cette réforme.

Sauf que cette réforme est passée lorsqu’elle était ministre de l’Éducation...

Tout ce que Vanessa Burggraf a pu dire, ce n’est absolument pas une fake news.

C’est une information que j’ai lue dans Le Figaro, dans des tas de journaux.

Vanessa Burggraf n’a rien inventé.

La seule fake news, c’est de dire que Vanessa Burggraf a fait des fake news.

Madame Belkacem est fragile en ce moment, elle vient de perdre son emploi au gouvernement et, en plus, elle n’est pas sûre d’être à nouveau députée.

Elle a bien ameuté tout le monde, sur les réseaux sociaux, ses amis journalistes à Libération...

Elle a bien réussi son coup. Je ne suis pas sûr que cela lui réussira dans les urnes."

Laurent Ruquier en a profité pour répéter une nouvelle fois que Vanessa Burggraf serait présente "à la même place" l'année prochaine.

Mise à jour

Libération répond avec ironie dans un papier publié sur leur site internet:

"Puisque nous sommes démasqués par Ruquier, avouons-le : oui, nous faisons partie d'un coup politique monté par Najat Vallaud-Belkacem contre Vanessa Burggraf.

Croisons les doigts pour que jamais ne soit découvert ce mail que nous avait adressé l'ancienne ministre de l'Education nationale, dès mardi dernier :

«Salut les poteaux je me fais la Burggraf samedi, petite manip tranquillou, allez bises et à demain pour des pintes et décider ce que vous écrirez la semaine prochaine ;-)»

