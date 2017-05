EXCLU - Cyril Hanouna répond aux accusations d'homophobies sur son émission d'hier soir: "Je suis vraiment triste..."

14:53

Le CSA a annoncé ce midi que plusieurs centaines de signalements avait été faits au CSA à propos d'une séquence sur le prime de Cyril Hanouna diffusé hier soir sur C8.

L'animateur a posté une annonce sur le site d'annonces, Vivastreet, afin de recevoir des coups de fil d'hommes intéressés par son profil:

"Bonjour, je me présente, Jean-José, 1,85m, très sportif et super bien monté, indique l'annonce. Cherche relation courte ou longue selon feeling, bisexuel, je vous invite à déjeuner, et qui sait, peut-être qu'après je vous dégusterai. PS: j'aime quand on m'insulte."

En composant le numéro indiqué sur le site, son interlocuteur atterrissait sur le plateau de "Touche pas à mon poste" où il était accueilli par l'animateur.

Françoise Laborde s'est dite "choquée" et "outrée" par la séquence alors que sur Twitter certains ont condamné "le piège" tendu aux gays au téléphone.

France Info résume ainsi les réactions:

"C'est drôle, Hanouna, de piéger des homos dans ton émission ?", l'a interpellé un journaliste sur Twitter .

"Ça rappelle pas du tout la flippe de tomber, lors d'un rencard, sur un faux profil homophobe qui veut nous buter", ajoute un autre utilisateur du réseau social.

"Il est temps d'agir, l'homophobie tue", s'est alarmé un troisième.

Cyril Hanouna a répondu en exclusivité pour jeanmarcmorandini.com aux critiques:

"Franchement, ce matin, je suis très triste et très peiné par toutes ces accusations.

L'homophobie c'est tout ce que je combats depuis des années , comme la xénophobie, le racisme, la misogynie.. Et aujourd'hui me faire traiter d'homophobe me rend vraiment triste. (Silence)

Toute la semaine, on s'est mobilisé dans l'émission contre l'homophobie en milieu scolaire, car cela fait aussi partie de nos missions et responsabilités dans TPMP. On a tous porté le ruban bleu justement car on se bat contre tout ça"

A la question de savoir pourquoi il a réalisé cette séquence hier soir, Cyril Hanouna précise que " c'est une séquence que j'ai faite des centaines de fois à la radio sur Virgin ! Personne n'avait rien trouvé à redire, c'était 'le messager de l'espoir' et cela faisait rire tout le monde. Et aujourd'hui, comme par hasard on trouve que c'est homophobe".

SOS Homophobie estime pourtant que cet extrait est "scandaleux" et assure qu'elle va écrire au CSA.

Des accusations que Cyril Hanouna ne comprend absolument pas, expliquant que l'annonce visait "les hommes et les femmes" mais sans rancune il veut préciser: Je serai toujours là pour SOS homophobie ou le Refuge et pour tous ceux qui se battent contre l'intolérance."

Toujours selon nos informations exclusives, le jeune homme gay piégé au téléphone sera ce soir sur le plateau de TPMP pour expliquer comment il a vécu cette séquence

.

Regardez la séquence

.



La "hotline" de Cyril Hanouna sur C8 - VIDÉO by morandini