CSTAR lance "Tête de Wam", un nouveau programme humoristique, à partir du vendredi 9 juin à 22h30 - Voici les premières images

CSTAR vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle émission "sans chichi sans tralala insolente et politiquement incorrecte" !

Nommée "Tête de Wam", l'émission sera diffusée le vendredi en deuxième partie de soirée à 22h30 dès le vendredi 9 juin.

Un trio d'humoristes sera aux commandes du programme qui proposera deux sketchs de 13 minutes chaque semaine : Jean-Pascal Zadi (« Ckoi les bayes » sur CANAL+) et ses deux « gars sûrs » Lotfi Labidi et Jérôme Guesdon.

Dans un communiqué, la chaîne du Groupe Canal détaille : "Tournée entre Sarcelles et les Studios de CSTAR, TÊTE DE WAM !, c’est l’émission qui démonte les clichés. On ne parle pas de vivre ensemble mais de rire ensemble ! TÊTE DE WAM ! débarque le vendredi sur CSTAR, on va se marrer, des dents vont grincer et « les jaloux vont maigrir »".

Voici les premières images :



CSTAR lance "Tête de Wam", un nouveau programme... par morandini