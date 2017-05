Edouard Philippe, nouveau Premier Ministre intrigue Gala avec sa barbe, se fait encenser par LCI et insulter par Delormeau

16/05 19:13

Hier, après un long suspens, Emmanuel Macron a nommé Édouard Philippe à Matignon.

1m94, barbu, passionné par la boxe : depuis sa nomination, des dizaines d'articles sont publiés et les commentaires se multiplient sur les réseaux sociaux.

La barbe du nouveau Premier ministre a visiblement beaucoup intéressé les journalistes.

Le site internet d'LCI publie même un article avec un titre étonnant, digne des magazines people : "Édouard Philippe, premier barbu à Matignon : le triomphe du "cadre supérieur dynamique qui assume sa virilité".

Ainsi, Ouest France , Gala et même France Culture ont consacré des articles sur la pilosité du nouveau Premier ministre.

"Un désir de pilo­sité éclos en 2010 alors qu’il venait de succé­der à Antoine Rufe­nacht sur le fauteuil de maire du Havre.

Fonc­tion dont on sait la dimen­sion quasi-pater­na­liste qu’elle peut revê­tir (une barbe pouvant rassé­ré­ner l’image). Edouard Philippe pas encore quadra­gé­naire a encore le visage rasé de près, mais sonne en lui le besoin d’ap­pa­raître plus âgé (sous-enten­dant plus expé­ri­menté et sage) écrit Gala

La passion d'Édouard Philippe pour la boxe intrigue également les rédactions comme nos confrères du Parisien qui titrent : "Edouard Philippe, un boxeur qui «aime la bagarre» à Matignon".

Enfin, le nouveau chef du Gouvernement est l'un des plus jeunes de la Ve République. Son âge (46 ans) et son physique ont été au centre de nombreuses discussions.

Exemple hier, dans "TPMP".

Cyril Hanouna a interrogé ses chroniqueurs sur le physique du Premier ministre.

Mais alors que tous les chroniqueurs attribuaient des notes positives sur le physique d'Edouard Philippe, Matthieu Delormeau dérape une fois de plus et lance alors :

"Le Premier ministre est moche !" puis tendant de rectifier son avis il affirme qu'Edouard Philippe est "Pas terrible".

Une déclaration qui a agacé ses camarades présents autour de lui.

Regardez :



Insulté par Delormeau, porté aux nues par LCI... par morandini