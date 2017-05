EXCLU - LCI débauche Pascale de la Tour du Pin de la matinale de BFMTV pour lui confier ... sa matinale!

11:20

Selon nos informations exclusives , Pascale de la Tour du Pin va quitter BFM TV pour rejoindre ... LCI!

La journaliste officie sur la chaîne d'info en continu depuis 2008.

C'est depuis 2010 qu'elle assure la matinale quotidienne avec Christophe Delay, de 6 h à 8 h 30.

Pascale de la Tour du Pin vient ainsi d'être débauchée par la chaîne d'info du groupe TF1 qui a décidé de lui confier ... la matinale!

Toujours selon nos informations exclusives , François-Xavier Ménage est débarqué de la matinale. Pascale de la Tour du Pin en prendra les commandes seule.

L'avenir du journaliste est pour le moment incertain sur LCI.

Toujours selon nos informations exclusives , l'annonce de ce départ provoque une grosse colère à BFMTV.

Christophe Delay, qui est co-présentateur de la matinale et rédacteur en chef de la tranche est "tombé des nues", selon plusieurs journalistes de la rédaction que nous avons joint ce matin, en apprenant l'information.

Alain Weill, le PDG de NextRadio n'a pas vraiment apprécié non plus que le groupe TF1 vienne "tenter de déstabiliser" BFM TV en prenant un talent qui a été créé et mis en valeur par la chaîne depuis des années.

Il faut dire que LCI a vu Yves Calvi quitter la chaîne il y a trois semaines pour rejoindre Canal Plus , et se trouve en difficulté, d'autant que la matinale de la chaîne n'a jamais décollé, devant se contenter de quelques dizaines de milliers de téléspectateurs.

Quelques minutes plus tard, Catherine Nayl, la patronne de l'info de TF1, a confirmé notre information exclusive sur Twitter, et a remercié François-Xavier Ménage pour son année à la Matinale de LCI.

Sur Twitter, François-Xavier Ménage a réagi pour la première fois:

"Très content de vous confirmer que mon amie Pascale de la Tour du Pin prend le relai de #LCImatin à rentrée", a-t-il écrit. Et d'ajouter: "Et nous on se dit à très vite :)"



Pascale de la Tour du Pin invitée de Thierry... par morandini