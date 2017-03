Delphine Cazaux nommée Directrice Générale du groupe EndemolShine France

11:46

Delphine Cazaux, actuellement Directrice Générale du Groupe Endemol France depuis 2013, sera nommée Directrice Générale du Groupe EndemolShine France ; ce groupe sera constitué à la suite de l’opération de fusion entre les sociétés Shine France et Endemol France.

Delphine Cazaux reportera au futur Président du Groupe EndemolShine France, Nicolas Coppermann, dont la nomination a été annoncée l’année dernière.

Nicolas Coppermann : « Je suis heureux de confirmer la nomination de Delphine à ce poste important. La collaboration avec Delphine a été exceptionnelle au cours des 4 années passées, et ceux qui la connaissent savent à quel point son expérience sera précieuse pour la nouvelle structure EndemolShine France. Maintenant que nous avons reçu le feu vert de l’Autorité de la Concurrence, nous allons pouvoir avancer avec sérénité et j’aurai le plaisir de présenter dans le mois à venir une équipe de Direction composée de talents issus des deux sociétés ».

La création d’EndemolShine France est prévue pour le mois de mai. Durant cette période de rapprochement entre les deux sociétés, Nicolas Coppermann et Delphine Cazaux continueront d’exercer leurs fonctions au sein d’Endemol France et sont également nommés respectivement Président et Directrice générale du Groupe Shine France avec prise de fonction immédiate.

Après avoir été diplômée d’un master en sciences de gestion (MSG) de l’université Paris II Assas, Delphine Cazaux a débuté sa carrière chez Arthur Andersen en 1990 en tant qu’auditeur. Elle est ensuite devenue consultante chez Arthur Andersen Business Consulting en 1995 avant d’être promue Directrice associée du pôle média. Delphine a rejoint le Groupe M6 en 2002 en tant que Directrice de l’Organisation et des Ressources Humaines et membre du Comité Exécutif. Delphine Cazaux est également membre du Conseil des Prud’hommes de Paris depuis 2009.



