Audiences TNT: W9 leader hier soir - Le prime de Capucine sur C8 plus fort que le "Mentalist" sur TMC

09:13

W9 diffusait un magazine. "Enquête d'action" a séduit 768.000 fidèles, soit 3,3% de parts de marché.

NT1 programmait une série. "Joséphine, ange gardien" a attiré 772.000 personnes, soit 3% du public.

C8 diffusait un divertissement. "Le prime à Capu" a captivé 689.000 téléspectateurs, soit 3% de parts de marché.

France 5 diffusait "La maison France 5". L'émission a été suivie par 591.000 téléspectateurs, soit 2,5% de parts de marché .

TMC proposait une série. "Mentalist" a séduit 556.000 personnes pour 2,3% de parts de marché.

France O pariait sur une série. "Meurtres au paradis" a convaincu 526.000 personnes et 2,2% de parts de marché.

RMC Découverte pariait sur un documentaire. "Tunnels de guerre" a convaincu 537.000 personnes, et 2,2% du public.

Arte misait sur un téléfilm. "Scoop en talons aiguilles" a réuni 532.000 téléspectateurs et 2,2% de parts de marché.

Chérie 25 programmait un téléfilm. "Un mariage sous surveillance" a réuni 389.000 téléspectateurs et 1,5% de parts de marché.

6Ter misait sur un téléfilm d'animation. "Mulan 2 : la mission de l'empereur" a séduit 388.000 téléspectateurs et 1,2% du public.

NRJ12 misait sur un téléfilm. "Ma femme, ma fille, un déménagement" a convaincu 265.000 personnes pour 1,1% du public.

Gulli proposait un téléfilm. "Le roi grenouille" a été suivi par 237.000 téléspectateurs soit 1,1% de parts de marché.

France 4 diffusait un téléflm. "Le trésor de Barbe Noire" a réuni 212.000 téléspectateurs et 0,9% de parts de marché.

CSTAR misait sur un divertissement. "Le Zap" a séduit 196.000 téléspectateurs, soit 0,8% de parts de marché

HD1 misait sur un téléfilm. "L'amour vache" a attiré téléspectateurs, et % du public.

Numéro 23 diffusait une série. "Orange is the New Black" a attiré 166.000 téléspectateurs, et 0,3% du public.

. ...



Trailer de la série américaine "The Mentalist" par morandini