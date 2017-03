Canal + va diffuser le spectacle de Catherine et Liliane en prime-time le mercredi 29 mars

17:24

Le mercredi 29 mars prochain, Catherine & Liliane débarqueront sur Canal+ en prime-time, avec leur spectacle, "Le plateau télé de Catherine et Liliane".

Les deux secrétaires les plus célèbres du PAF quittent leur bureau et nous font partager, le temps d’une soirée, des moments de leur vie privée.

Leur première rencontre, un cours de zumba, les courses au supermarché, une recette de cuisine… au gré des situations, elles nous embarquent dans leur univers et évoquent leurs souvenirs audiovisuels.

On passe de la comédie musicale à la parodie, du rire à la nostalgie… Catherine & Liliane, à la fois drôles et émouvantes, comme on les adore depuis plus de cinq ans, et pour la première fois sur scène!



