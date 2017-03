Polémique: Filmée par Jeremstar, une candidate de télé réalité se fait opérer après les critiques des internautes - Vidéo

10:15

En 2013, Jeremstar avait créé la polémique en filmant pour la première fois l'opération de chirurgie esthétique d'une candidate de télé -réalité

A l'époque il s'agissait d'Alexia de Secret Story.

Cette fois, il va encore plus loin et part en Tunisie filmer non pas une mais trois opérations de chirurgie.

Ce pays a été choisi car les opérations sont trois fois moins chère qu'en France.

La candidate de téléréalité est Jazz qui a notamment participé à Qui veut épouser mon fils (saison 4), la villa des coeurs brisés et les Anges .

Elle explique qu'elle a eu recours à la chirurgie à cause des critiques et de la méchanceté des gens sur Twitter.

Ses explications sont assez surprenantes et déconcertantes:

"Les insultes sont allées très loin. On m'a dit tu as un gros cul, tu as de la graisse qui pend, tu n'as pas de nichons.

Alors j'ai décidé de subir trois opérations de corriger tout ça pour arrêter d'avoir toutes ces critiques en permanence."

Sans pudeur, elle se dévoile totalement dans ce reportage.

Jeremstar a eu accès au bloc opératoire et l'autorisation de filmer les opérations en intégralité.

Il propose une version longue et non censurée de son reportage sur son site ICI.

.

Attention certaines images d'opération

dans le teaser ci-dessous peuvent choquer

.



Polémique: Fimée par Jeremstar, une candidate... par morandini