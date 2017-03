Audiences - Avec François Fillon, le 20h de France 2 dépasse celui de TF1 avec plus de 7,1 millions de téléspectateurs

09:06

C'était une interview très attendue, la première prise de parole de François Fillon sur un plateau télé.

C'était hier soir au 20h de France 2 et face à Laurent Delahousse.

Un face à face qui a permis à France 2 de dépasser le journal de TF1.

La deux a ainsi attiré 7.169.000 téléspectateurs soit 27,7% contre 6.468.000 pour la Une et 25,1%.

"Personne ne peut aujourd'hui m'empêcher d'être candidat", a-t-il déclaré.

A la question "Allez-vous retirer oui ou non votre candidature ?", le candidat de la droite a dit : "Ma réponse est non".

Laurent Delahousse insiste : "Jamais ?" François Fillon répond : "La réponse est non. Et surtout je ne vois pas de raison de le faire". "Je pense profondément que le retrait de cette candidature aboutit à une impasse politique pour la famille qui est la mienne, pour la droite et le centre", a-t-il insisté.

"Personne n'a le pouvoir de m'obliger à retirer ma candidature.

Ca ne veut pas dire que je ne discute pas, que je ne suis pas prêt à dialoguer mais c'est ma décision", a-t-il continué.

