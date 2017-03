EXCLU - Zone Interdite: Découvrez le message de prévention de Nabilla pour les jeunes souhaitant se faire tatouer - Vidéo

15:47

Dimanche soir, à 21h00, M6 diffusera " Zone interdite ", présentée par Ophélie Meunier .

L'émission sera intitulée " Tatouages : phénomène populaire ou tendance éphémère".

Un jeune Français sur cinq est aujourd'hui tatoué. En ville comme à la campagne, que l'on soit rocker ou banquière, le tatouage est un phénomène de société qui séduit autant les filles que les garçons.

Alors que le Mondial du tatouage de Paris rassemble ce week-end plus de 30 000 fans et 350 tatoueurs venus du monde entier, Ophélie Meunier et les équipes de "Zone Interdite" sont allées voir ceux qui vivent le tatouage comme une passion et parfois une addiction.

Au cours de l'émission, la journaliste ira à la rencontre de Nabilla Benattia . En pleine séance de détatouage au laser, elle met en garde contre les tatouages faits sur un coup de tête.

"Quand on n'a pas trouvé son vrai métier, il ne faut pas se faire tatouer", lâche la jeune femme.

Et d'expliquer : "Il y a des filières où le tatouage ne peut pas exister. J'avais travaillé dans un spa et on me disait de couvrir mes tatouages".

les premières images de l'émission diffusée dimanche soir sur M6.

