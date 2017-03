Brigitte Bardot furieuse contre Patrick Sébastien après un numéro avec un ours dans "Le grand Cabaret" - Regardez

11:31

Samedi soir, dans "Le plus grand cabaret du monde", Patrick Sébastien a notamment proposé un numéro avec un ours et son dresseur.

Une séquence qui a déclenché la colère de Brigitte Bardot, qui pousse un gros coup de gueule dans un communiqué de presse.

Celle qui est connue pour son combat pour la protection des animaux, renomme d'ailleurs l'émission "Le plus Grand Cabaret de la Honte".

Elle dénonce une "prestation pathétique et contre nature de cette pauvre bête" qui est "scandaleuse, débile, et indigne d'une chaîne publique à une heure de grande écoute".

Avant de poursuivre: "L'ours est par nature un animal sauvage, solitaire qui fuit le bruit et l'agitation." L'exhiber sur un plateau de télévision devant des centaines de spectateurs est inacceptable!"

"Si les monteurs ou autres dresseurs aiment tellement leur ours comme ils l'affirment haut et fort, ils doivent cesser de les retenir en captivité et de les exploiter. L'ours n'est pas un clown!", a-t-elle conclu.

Patrick Sébastien invite un ours et son... par morandini