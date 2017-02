Présidentielle: TF1 veut organiser non pas un mais 2 débats - Un pendant la 1ère semaine et l'autre pendant la 2ème semaine

07:46

TF1 compte renouveler la couverture de la présidentielle grâce à une série de mini-émissions qui donneront la parole aux Français et par l'organisation de débats inédits avant les premier et second tours.

La chaîne lance ainsi l'idée d'organiser non pas un seul débat pendant l'entre-deux tours, codiffusé comme d'habitude par TF1 et France 2, mais "deux débats, l'un pendant la première semaine et l'autre pendant la deuxième semaine", a suggéré lundi Catherine Nayl, directrice générale adjointe du groupe TF1.

L'un pourrait être diffusé par TF1, peut être allié à d'autres médias, l'autre par France Télévisions, a précisé Thierry Thuillier, directeur général de LCI. Autre innovation: le débat que TF1 organisera le 20 mars, avant le 1er tour, "ce qui ne s'est jamais fait jusqu'ici", a ajouté Catherine Nayl.

Il réunira les cinq "grands" candidats "pouvant être au second tour", malgré les critiques virulentes de Nicolas Dupont-Aignan qui a présenté un recours devant le CSA.

Le régulateur devrait se prononcer cette semaine. Les autres candidats seront invités pour dix minutes au JT de 20 heures. France Télévisions a en revanche prévu un débat d'avant 1er tour avec tous les candidats. D'autre part, pour "éviter l'entre-soi" dont ont été accusés les médias américains ou britanniques après la victoire du Brexit et de Donald Trump, TF1 donnera la parole à des Français sur tout le territoire, à travers une dizaine de "séries" au sein de ses JT.

Chaque vendredi soir, "Route nationale" donnera la parole aux électeurs des régions, a expliqué Anne-Claire Coudray, pour faire entendre "ces Français en colère qui peut-être n'iront pas voter, mais qui sont très actifs, n'attendent pas de solutions d'en haut et veulent juste qu'on les aide à réaliser ce qu'ils font". Autres modules, "Vu de...", des reportages quotidiens au JT de 13 heures sur les préoccupations des électeurs, ou encore au 20 heures "La France qui se bat", "Si j'étais président" et "covoiturage".

Sur LCI, la chaîne d'info du groupe, le jeune youtubeur Hugo Travers, 19 ans, proposera des décryptages de 5 minutes sur des sujets politiques, très rythmés, une façon pour la chaîne d'essayer de se connecter à un public plus jeune.

"Mais il y a chez ceux qui regardent ma chaîne YouTube un certain dégoût des politiques", a lâché le jeune homme, qui compte interviewer tous les candidats.



