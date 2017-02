Londres: Une voiture a foncé sur des passants faisant 5 blessés selon les services de secours

13:50

Selon le Guardian, une voiture a foncé sur un groupe de pétons à Londres faisant 5 blessés.

Selon la Police, le véhicule est montée sur le trottoir et a fauché les piétons avant de finir sa course et s'écraser contre un mur.

Le chauffeur a été arrêté par la police et mis en état d'arrestation.

Les services de secours ont annoncé être arrivés sur place moins de 7 minutes après le signalement de l'incident.

Les passants blessés sont touchés à la tête et aux jambes.

On ne sait pas pour l'instant si il s'agit d'un acte délibéré ou d'un accident.

Hier, une voiture a foncé sur des passants en Allemagne mais également à la Nouvelle Orleans.

No suggestion incident in which car hit pedestrians in south-east London was terrorism related, @metpoliceuk say https://t.co/8s44dMe1lM pic.twitter.com/9rh9TSvSg0 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 26 février 2017

.



