Assistants parlementaires FN: Marine le Pen "n'ira à aucune convocation avant la Présidentielle" (Avocat)- Elle "ne peut pas passer au-dessus des lois de la République" (Cazeneuve)

15:29

15H28: Marine le Pen "ne peut pas passer au-dessus des lois de la République", estime Bernard Cazeneuve

11h32: Plus tard dans la matinée, l'avocat de Marine le Pen a affirmé qu'elle se rendra à la convocation de la PJ mais après l'élection présidentielle

10h32 : Selon Le Monde , Marine le Pen était convoquée par la police judiciaire mercredi dans le cadre de l’enquête sur les assistants parlementaires du Front national au Parlement européen.

Mais la candidate à la présidentielle "a refusé d’être entendue par la police, qui souhaitait l’interroger dans le cadre d’une audition libre", peut -on lire.

Nos confrères précisent qu'elle a "indiqué par courrier qu’elle ne se rendrait à aucune convocation policière ou judiciaire jusqu’aux élections législatives des 11 et 18 juin."

Auprès de nos confrères , Marine le Pen "a refusé de justifier son choix, et renvoyé vers son avocat, Me Rodolphe Bosselut, qui a confirmé la position de principe que sa cliente a donnée mercredi soir sur TF1. « La justice n’est pas un pouvoir, c’est une autorité. Elle ne doit pas venir perturber, pour une enquête qui pourrait se dérouler plus tard, qui aurait pu se dérouler avant la campagne présidentielle, car c’est un moment démocratique important, fondamental dans notre pays. », avait-elle déclaré.



Assistants parlementaires FN: Le garde du corps... par morandini